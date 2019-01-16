الكرملين يصرح بأن “من الغباء” اتهام ترامب بأنه عميل روسي

اعتبر مستشار في الكرملين إنه من “الغباء” اتهام ترامب بأنه عميل روسي بعد أنباء صحافية قالت إن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي فتح في 2017 تحقيقاً لمعرفة إن كان الرئيس الأميركي يعمل لحساب روسيا.

وقال يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون السياسة الخارجية، لصحافيين “لماذا نعلق على هذا الغباء؟ كيف يمكن لرئيس أميركي أن يكون عميلاً لبلد آخر؟”.

وأضاف أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة “عند أدنى مستوى لها ولم يحدث أي شيء بشأن تحسينها”.

وكان ترامب صرح للصحافيين الاثنين: “لم أعمل يوماً لحساب روسيا”، مضيفاً: “أعتقد أنه من المعيب أن تطرحوا هذا السؤال”.

وجاءت تصريحات ترامب ردا على تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز بأن الاف بي اي فتح تحقيقا فيما إذا كان ترامب عمل لحساب روسيا بعد أن أصبح رئيسا.

كما تحدثت صحيفة واشنطن بوست أن ترامب كان يأخذ وقتا طويلاً غير معتاد لإخفاء تفاصيل محادثاته مع بوتين.

وجاءت تلك التقارير فيما يواصل المحقق روبرت مولر تحقيقاته في مزاعم بمحاولات روسيا التأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية 2016، واحتمال تواطؤ موسكو مع حملة ترامب.