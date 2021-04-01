الأمن السعودي يعلن ضبط شخص يحمل سلاحاً أبيض بالمسجد الحرام

أعلنت قوة أمن الحَرَم في المملكة العربية السعودية، الخميس، أنها تمكنت الثلاثاء الماضي، من إلقاء القبض على شخص يحمل سلاحاً أبيض، و"يردد عبارات مؤيدة لجماعات إرهابية" بالمسجد الحرام في مكة المكرمة. وأشارت إلى أنه تم ضبط المتهم "واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".