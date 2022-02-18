الرئيس التونسي قيس سعيد يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية 2022

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في البلاد‭‭ ‬‬حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 وذكرت الجريدة الرسمية، أن الرئيس قيس سعيد مدد حالة الطوارئ ،التي تخضع لها البلاد منذ 2015 بعد هجوم قُتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة، ‬‬حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022.