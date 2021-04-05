الخارجية الأميركية تؤكد أن القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها في فيينا هي الإجراءات التي ينبغي على إيران اتخاذها للعودة للامتثال للاتفاق النووي وخطوات تخفيف العقوبات التي ينبغي لواشنطن اتخاذها

أعلنت الخارجية الأميركية أن القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها في فيينا هي الإجراءات التي ينبغي على إيران اتخاذها للعودة للامتثال للاتفاق النووي وخطوات تخفيف العقوبات التي ينبغي لواشنطن اتخاذها