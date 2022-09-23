رئيس المجلس الأوروبي يدعو إلى وقف عضوية روسيا في الأمم المتحدة بسبب حربها على أوكرانيا

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الجمعة، إلى وقف عضوية روسيا في الأمم المتحدة بسبب حربها على أوكرانيا.

جاء ذلك خلال كلمة ميشال أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة الجارية حاليا في مدينة نيويورك الأمريكية.

ميشال قال أيضا "الكرملين شن حربًا ضد أوكرانيا يذهب ضحيتها المدنيون"، مضيفا "روسيا تحاول حشد العالم بأسره ضد عدو خيالي".

وتابع "ليس هناك من هدد روسيا ولا أحد في أوروبا يرغب في ذلك"، مضيفا "الحرب الروسية على أوكرانيا غير شرعية وليس لها أي مبرر".

ومضى قائلا "فرضنا عقوبات اقتصادية ليس مثيلا لها ضد روسيا (..)، موسكو تسببت في ارتفاع كبير في أسعار الأسواق الأجنبية كما شلت حركة الموانئ في البحر الأسود".

وأضاف "على روسيا وقف الحرب في أوكرانيا ورفع الحصار عن الموانئ".

وعن الملف اليمني، قال "الشعب اليمني له الحق في السلام، ونؤيد الجهود الأممية لتحقيق ذلك".

ميشال تحدث أيضا عن عملية السلام، وقال "حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية يجب أن يكون أولوية قصوى".