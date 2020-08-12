ملك اسبانيا يؤكد للرئيس عون أن الحكومة الاسبانية جاهزة لأي جهد إضافي في سبيل محو آثار التفجير الأليم
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ملك اسبانيا يؤكد للرئيس عون أن الحكومة الاسبانية جاهزة لأي جهد إضافي في سبيل محو آثار التفجير الأليم

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العرب اليوم - ملك اسبانيا يؤكد للرئيس عون أن الحكومة الاسبانية جاهزة لأي جهد إضافي في سبيل محو آثار التفجير الأليم

الرئيس اللبناني ميشال عون
القاهرة ـ العرب اليوم

ملك اسبانيا يؤكد للرئيس عون أن الحكومة الاسبانية جاهزة لأي جهد إضافي في سبيل محو آثار التفجير الأليم

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ملك اسبانيا يؤكد للرئيس عون أن الحكومة الاسبانية جاهزة لأي جهد إضافي في سبيل محو آثار التفجير الأليم ملك اسبانيا يؤكد للرئيس عون أن الحكومة الاسبانية جاهزة لأي جهد إضافي في سبيل محو آثار التفجير الأليم



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