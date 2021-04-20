حزب العدالة والتنمية التركي يقدم مقترحًا لتشكيل مجموعة صداقة مع مصر
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حزب العدالة والتنمية التركي يقدم مقترحًا لتشكيل مجموعة صداقة مع مصر

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العرب اليوم - حزب العدالة والتنمية التركي يقدم مقترحًا لتشكيل مجموعة صداقة مع مصر

حزب العدالة والتنمية التركي
أنقرة-العرب اليوم

قدم حزب العدالة والتنمية التركي مقترحا لرئاسة البرلمان من أجل تشكيل مجموعة صداقة بين تركيا ومصر.وكان المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" الحاكم بتركيا، عمر جليك، قد أكد الشهر الماضي أن "هناك أواصر قوية للغاية مع مصر وشعبها، تعود لتاريخ قديم".ورأى عمر جليك أنه "بدون شراكة تركيا التاريخية مع مصر، لا يمكن كتابة تاريخ المنطقة، ولا إفريقيا، ولا الشرق الأوسط، ولا البحر المتوسط".

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، قد قال أنه يمكن فتح صفحة جديدة في علاقة تركيا مع مصر وعدد من دول الخليج، "للمساعدة في السلام والاستقرار الإقليميين".في حين أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن مصر أبدت احتراما للجرف القاري لبلاده خلال أنشطة التنقيب بشرق البحر الأبيض المتوسط، معتبرا ذلك "تطورا هاما للغاية" في العلاقات بين البلدين.

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حزب العدالة والتنمية التركي يقدم مقترحًا لتشكيل مجموعة صداقة مع مصر حزب العدالة والتنمية التركي يقدم مقترحًا لتشكيل مجموعة صداقة مع مصر



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