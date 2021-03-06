مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على حزمة التحفيز الاقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، السبت، مشروع حزمة التحفيز الاقتصادي الذي قدمه الرئيس جو بايدن، والبالغ قيمته 1.9 تريليون دولار.وجاءت الموافقة بعد ساعات من النقاشات والتفاوضات ومقترحات التعديل، ليوافق الشيوخ على واحد من أكبر الحزم التشريعية في تاريخ الولايات المتحدة.