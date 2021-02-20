مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إلى طهران
آخر تحديث GMT18:57:32
العرب اليوم -
العرب اليوم -
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إلى طهران مصادر عراقية تؤكد صاروخان استهدفا الجناح العسكري الأميركي الخاص لشركة سالي بورتر في قاعدة بلد الجوية والثالث لم يحقق الإصابة وزيرة الخارجية السودانية تؤكد أهمية الحوار والتفاوض بشأن التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة مصادر عراقية تؤكد إصابة متعاقد مع الجيش العراقي جراء القصف الصاروخي على قاعدة بلد الجوية محكمة روسية تدين المعارض ألكسي نافالني بقضية تشهير استهداف قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد بـ3 صواريخ كاتيوشا وزيرة الخارجية السودانية تؤكد التزام الخرطوم بقرارات الاتحاد الإفريقي بالحدود المتوارثة مع إثيوبيا وزيرة الخارجية السودانية تؤكد التزام الخرطوم بقرارات الاتحاد الإفريقي بشأن الحدود المتوارثة مع إثيوبيا مبعوث الاتحاد الإفريقي يشدد على ضرورة تخفيف حدة التوتر بين السودان وإثيوبيا مؤكدا أن الحل العسكري لا يخدم البلدين رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة يؤكد أهمية جهود الأمم المتحدة لإعادة ليبيا إلى طريق السلام والوحدة والاستقرار
أخر الأخبار
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إلى طهران

العرب اليوم -

العرب اليوم - مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إلى طهران

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
طهران - العرب اليوم
أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إلى طهران مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إلى طهران



أخبار ذات صلة

GMT 17:51 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

مصادر عراقية تؤكد صاروخان استهدفا الجناح العسكري الأميركي الخاص لشركة سالي بورتر في قاعدة بلد الجوية والثالث لم يحقق الإصابة
العرب اليوم - مصادر عراقية تؤكد صاروخان استهدفا الجناح العسكري الأميركي الخاص لشركة سالي بورتر في قاعدة بلد الجوية والثالث لم يحقق الإصابة

GMT 17:45 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

وزيرة الخارجية السودانية تؤكد أهمية الحوار والتفاوض بشأن التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة
العرب اليوم - وزيرة الخارجية السودانية تؤكد أهمية الحوار والتفاوض بشأن التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة

GMT 17:42 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

مصادر عراقية تؤكد إصابة متعاقد مع الجيش العراقي جراء القصف الصاروخي على قاعدة بلد الجوية
العرب اليوم - مصادر عراقية تؤكد إصابة متعاقد مع الجيش العراقي جراء القصف الصاروخي على قاعدة بلد الجوية

GMT 17:06 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

محكمة روسية تدين المعارض ألكسي نافالني بقضية تشهير
العرب اليوم - محكمة روسية تدين المعارض ألكسي نافالني بقضية تشهير

GMT 17:01 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

استهداف قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد بـ3 صواريخ كاتيوشا
العرب اليوم - استهداف قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد بـ3 صواريخ كاتيوشا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أفضل إطلالات ريهانا الجمالية لمناسبة عيد ميلادها

واشنطن - العرب اليوم

إطلالات ريهانا الجمالية خاطفة للأنفاس في كل مرة، من تسريحات الشعر إلى إطلالات المكياج، كونها دائماً تعتمد لمسة الجاذبية المطلقة بأساليب مختلفة عن المعتاد. وبمناسبة عيد ميلادها الـ33 تعرفي على أروع إطلالات الجمال التي اختارتها النجمة البربادوسية الشهيرة ريهانا Rihanna على السجادة الحمراء خلال السنوات الأخيرة.في عام 2005، بدأت ريهانا مشوارها الفني في عالم الغناء مع إنتاج أول ألبوم لها Music of the Sun. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذا اليوم، استطاعت ريهانا أن تبرز مكان أساسي لها في عالم الفن لا يمكن لأي أحد أخذه. ومن أهم ألبوماتها التي اشتهرت على الصعيد العالمي كان Good Girl Gone Bad، Unapologetic، Talk That Talk، وغيره الكثير. لكن هذا ليس كل شيء، لأنها دخلت عالم الجمال وتميزت به بشكل خيالي مع تأسيسها علامة Fenty Beauty عام 2017، التي تعتبر اليوم من أهم ماركات الجمال العالمي...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:29 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

الأحذية المسطحة من أحدث صيحات الموضة في ربيع 2021
العرب اليوم - الأحذية المسطحة من أحدث صيحات الموضة في ربيع 2021

GMT 03:02 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

سياحة افتراضية على متن مركب شراعي في أسوان
العرب اليوم - سياحة افتراضية على متن مركب شراعي في أسوان

GMT 02:57 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

4 أفكار في الديكور لخلق المزيد من الخصوصية في منزلك
العرب اليوم - 4 أفكار في الديكور لخلق المزيد من الخصوصية في منزلك

GMT 04:24 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

لافروف يعلق على فكرة "طوران العظيم" والدور التركي الإقليمي
العرب اليوم - لافروف يعلق على فكرة "طوران العظيم" والدور التركي الإقليمي

GMT 02:45 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

مقاطع فيديو لعائلة فلسطينية على منصة "تيك توك" تحصد ملايين المشاهدات
العرب اليوم - مقاطع فيديو لعائلة فلسطينية على منصة "تيك توك" تحصد ملايين المشاهدات

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 12:28 2021 الخميس ,11 شباط / فبراير

"هيونداي" تكشف عن سيارتها "Hyundai TIGER" ذاتية القيادة
العرب اليوم - "هيونداي" تكشف عن سيارتها "Hyundai TIGER" ذاتية القيادة

GMT 04:05 2021 الجمعة ,12 شباط / فبراير

رجل أميركي في مدينة شيكاغو يحجز موقفًا لسيارته بسروالين
العرب اليوم - رجل أميركي في مدينة شيكاغو يحجز موقفًا لسيارته بسروالين

GMT 12:38 2021 الخميس ,11 شباط / فبراير

تطبيق "زووم" يطلق تأثيرات وجه جديدة لمستخدميه
العرب اليوم - تطبيق "زووم" يطلق تأثيرات وجه جديدة لمستخدميه

GMT 03:16 2021 الإثنين ,15 شباط / فبراير

8 من أهم الأماكن السياحية في دافوس سويسرا لا تفوت زيارتها
العرب اليوم - 8 من أهم الأماكن السياحية في دافوس سويسرا لا تفوت زيارتها

GMT 02:25 2021 الثلاثاء ,16 شباط / فبراير

تعاون فولكس فاغن ومايكروسوفت لتطوير برامج قيادة آلية
العرب اليوم - تعاون فولكس فاغن ومايكروسوفت لتطوير برامج قيادة آلية

GMT 09:04 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

شركة "إل جي" تقهر كورونا و ارتفاع الأرباح 6 أضعاف
العرب اليوم - شركة "إل جي" تقهر كورونا و ارتفاع الأرباح 6 أضعاف

GMT 16:18 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أهمية "جوان كيلاس" في سيارتك
العرب اليوم - تعرف على أهمية "جوان كيلاس" في سيارتك

GMT 04:07 2021 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

"رولز رويس" تعلن عن أيقونتها الجديدة والمميزة لعام 2021
العرب اليوم - "رولز رويس" تعلن عن أيقونتها الجديدة والمميزة لعام 2021

GMT 16:15 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

النزاعات والخلافات تسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - النزاعات والخلافات تسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 01:15 2016 الخميس ,02 حزيران / يونيو

النجمة بيرين سات تؤكّد اتهامها بالغرور وهي لا تتحدث العربية
العرب اليوم - النجمة بيرين سات تؤكّد اتهامها بالغرور وهي لا تتحدث العربية

GMT 22:49 2015 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

"العرب اليوم" ينفرد بنشر صور حفل زفاف الفنانة نرمين ماهر
العرب اليوم - "العرب اليوم" ينفرد بنشر صور حفل زفاف الفنانة نرمين ماهر

GMT 23:42 2019 الثلاثاء ,17 أيلول / سبتمبر

أفنان الباتل تتهم بالبخل بسبب تصرفها مع طفل
العرب اليوم - أفنان الباتل تتهم بالبخل بسبب تصرفها مع طفل

GMT 03:17 2021 الأربعاء ,03 شباط / فبراير

"غوغل" تعلن عن شراكة طويلة الأمد مع "فورد" لإنتاج سيارات
العرب اليوم - "غوغل" تعلن عن شراكة طويلة الأمد مع "فورد" لإنتاج سيارات

GMT 05:06 2017 الأحد ,12 آذار/ مارس

رينو زوي تستعرض مواصفات سياراتها الكهربائية الجديدة
العرب اليوم - رينو زوي تستعرض مواصفات سياراتها الكهربائية الجديدة

GMT 06:52 2018 الإثنين ,21 أيار / مايو

أفكار مميزة لتصميم جلسة طعام رمضانية في الهواء الطلق
العرب اليوم - أفكار مميزة لتصميم جلسة طعام رمضانية في الهواء الطلق
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab