المغرب تسجل ثلاث إصابات بفيروس كورونا

سجلت المغرب اليوم ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين إلى 7783 مصابًا، فيما استقر عدد الوفيات عند 204 ، حيث لم تسجل أي وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 5412 بعد تعافي 11 شخصًا آخرين، بينما استبعدت 197 ألفًا و805 حالات بعد الكشف المخبري.