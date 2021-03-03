رسمياً أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية لولاية ثانية

حصل وزير الخارجية المصري السابق أحمد أبو الغيط، الأربعاء، على ولاية ثانية من خمس سنوات في منصب الأمين العام للجامعة العربية.

وشغل أبو الغيط منصب وزير الخارجية خلال السنوات السبع الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وترك المنصب في عام 2011، ليتولي أمانة الجامعة العربية.