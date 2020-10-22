دوي انفجار في منطقة قدسيا في ريف دمشق وأنباء عن عبوة ناسفة استهدفت رجل دين

أفاد مصادر إعلامية في العاصمة السورية بأن عبوة ناسفة استهدفت سيارة الشيخ عدنان أفيوني بمنطقة قدسيا في ريف دمشق، ما أدى إلى إصابته.ولم يصدر تصريح رسمي حول الانفجار باستثناء ما ذكرته وسائل إعلام حكومية عن إصابة الأفيوني، في الانفجار الذي وقع جانب جامع الصحابة في قدسيا.وكان الأفيوني مديرا لـ "مركز لشام الإسلامي الدولي لمحاربة الإرهاب والتطرف" في دمشق.وتسلم موقع مفتي دشمق وريفها، عام 2013.ويعد واحدا من رجال الدين الذي تسلموا ملف ما تعرف بـ "المصالحة الوطنية" في البلاد، وشارك في كثير من المفاوضات مع "المعارضة" خاصة في ريف دمشق أثناء سيطرة فصائل مسلحة عليها.

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