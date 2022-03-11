أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية استمرار هجماتها على المنشآت النفطية السعودية، وتبنيها هجوما بطائرات مسيرة مفخخة على مواقع شركة "أرامكو" بالرياض وأبها وجازان.