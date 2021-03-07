الناخبون في سويسرا يوافقون رسمياً على حظر النقاب

وافق الناخبون في سويسرا بأغلبية ضئيلة على اقتراح لليمين المتطرف، بحظر أغطية الوجه في استفتاء مُلزم أُجري الأحد.

والمجموعة التي اقترحت هذا الاستفتاء هي نفسها التي كانت وراء تنظيم استفتاء تسبب في فرض حظر على إقامة مآذن جديدة في عام 2009.

وأظهرت النتائج الرسمية المؤقتة أنه تمت الموافقة على الاقتراح، الذي سيتم بموجبه تعديل الدستور السويسري، بنسبة 51.2% مقابل رفض 48.8% من الناخبين.