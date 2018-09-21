البرلمان العراقى يطالب باستدعاء السفير البريطانى لتدخله بشؤون البلاد
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البرلمان العراقى يطالب باستدعاء السفير البريطانى لتدخله بشؤون البلاد

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العرب اليوم - البرلمان العراقى يطالب باستدعاء السفير البريطانى لتدخله بشؤون البلاد

البرلمان العراقى
بغداد_ العرب اليوم

البرلمان العراقى يطالب باستدعاء السفير البريطانى لتدخله بشؤون البلاد

 

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البرلمان العراقى يطالب باستدعاء السفير البريطانى لتدخله بشؤون البلاد البرلمان العراقى يطالب باستدعاء السفير البريطانى لتدخله بشؤون البلاد



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البرلمان العراقى يطالب باستدعاء السفير البريطانى لتدخله بشؤون البلاد البرلمان العراقى يطالب باستدعاء السفير البريطانى لتدخله بشؤون البلاد



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تعتبر جيجي حديد وكايا جربر العارضتان الأكثر طلبًا في العالم، بعد أن هيمنتا على مدرجات العالم التى لا تعد ولا تحصى خلال شهر الموضة هذا العام. وحصلت كل منهما على عروض الأزياء على مدرج ماكس مارا لعرض مجموعة الربيع / الصيف 2019 ، خلال أسبوع الموضة في ميلانو صباح الأربعاء، حيث تمت مشاركتهن بتصاميم تتمتع بأسلوب جريء وجذاب. وكانت جيجي البالغة من العمر 23 عامًا ,تجذب الانتباه في معطف أسود تم تصميمه ليتناسب مع الشكل المميز الإمبراطوري الذي يهدف للكمال، بينما ارتدت كايا البالغة من العمر 17 عامًا، لونًا أصفر نابضًا بالحياة. وارتدت جيجي مجموعة من الموديلات المذهلة، من بينها تصاميم لإيرينا شايك وجوان سمولز، وبدأت باقتحام المدرج في ملابس خارجية أنيقة، مصحوبة بحزام سميك لفت الانتباه إلى خصرها الصغير. وامتلأت السترة بالتفاصيل المزيّنة في نهايتها. وكانت جيجي تتألق بقطعة منمقة

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