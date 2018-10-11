الخارجية المصرية تتواصل مع السلطات النيجيرية بشأن اختفاء مواطن مصري
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"الخارجية المصرية" تتواصل مع السلطات النيجيرية بشأن اختفاء مواطن مصري

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العرب اليوم - "الخارجية المصرية" تتواصل مع السلطات النيجيرية بشأن اختفاء مواطن مصري

الخارجية المصرية
القاهرة - العرب اليوم

استقبل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية أسرة المواطن رضا السيد حسنين للتعرف على ملابسات اختطافه في نيجيريا.

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الخارجية المصرية تتواصل مع السلطات النيجيرية بشأن اختفاء مواطن مصري الخارجية المصرية تتواصل مع السلطات النيجيرية بشأن اختفاء مواطن مصري



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الخارجية المصرية تتواصل مع السلطات النيجيرية بشأن اختفاء مواطن مصري الخارجية المصرية تتواصل مع السلطات النيجيرية بشأن اختفاء مواطن مصري



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واشنطن ـ رولا عيسى

تعرَّضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان للسرقة تحت تهديد السلاح في فندقها في باريس منذ عامين، وتعهدت النجمة الأميركية بالتوقف عن الظهور بمجوهراتها الثمنية ونشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أنها تراجعت عن ذلك، الثلاثاء، إذ شاركت كارداشيان صورا جديدة مع متابعيها عبر "سناب شات" تتباهى بمجوهراتها من الألماس. وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" تبين أن تلك المجوهرات التي ظهرت بها كارداشيان، ليست لها، ففي يوم الأربعاء، شكرت ابنة كريس جينر، دار المجوهرات الشهيرة "تيفاني"، على ارتدائها ألماسها وكتبت: "شكرا تيفاني لاستضافتي في حدث Blue Book، والسماح لي بارتداء بعض الجواهر المذهلة". وصلت كيم كارداشيان على السجادة الحمراء في الحدث الذي أقامته دار تيفاني للمجوهرات، بإطلالة جريئة وأنيقة كعادتها، فأسدلت على جسدها الرشيق الذي يشبه الساعة الرملية، فستان ستان باللون الأبيض، تميز بقصته المثيرة، والفتحات الكبيرة التي جاءت في نواحيه

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