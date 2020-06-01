إيران تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ شهرين

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، تسجيل ما يقارب 3 آلاف إصابة جديدة بوباء كورونا، في أكبر معدل يومي منذ شهرين، ليتجاوز الإجمالي 154 ألف إصابة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي: "إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 154445 إصابة، بعد تسجيل 2979 إصابة جديدة".

وأضاف جهانبور: "عدد الوفيات الجديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء الإصابة بلغت 81 حالة، ليصل الإجمالي إلى 7878 وفاة".

كما أوضح أن "إجمالي المتعافين بلغ 121004 أشخاص، فيما وصل عدد الحالات في العناية المركزية إلى 2578"، في وقت أجريت فيه السلطات أكثر من 955 ألف فحص للكشف عن الإصابات بكورونا.

من جهتها دعت الوزارة المواطنين إلى التقيد بالإرشادات الصحية وإلغاء أي تنقل غير ضروري في المدن، منوهة بعدم التزام المواطنين بالإرشادات الصحية وارتداء الكمامات خلال الأيام الماضية.

المصدر: وكالات