قدمت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، اعتذارا إلى رئيس البلاد حسن روحاني، بعد اتهام رجل دين له بتعاطي المخدرات في لقاء مباشر.

وقال التليفزيون الإيراني، إن "علي عسكري، مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، اعتذر لرئيس البلاد حسن روحاني، بعد اتهام رجل دين له بتعاطي المخدرات في لقاء مباشر، مما دفع روحاني للتهديد برفع قضية ضد التلفزيون".

وقال عسكري: "نعتذر لمشاهدي التلفزيون والرئيس المحترم السيد حسن روحاني عما صدر من تصريحات غير محسوبة لأحد الضيوف على شاشتنا".

وأعلن مكتب روحاني للشؤون القانونية، في وقت سابق، أنه يعتزم مقاضاة التلفزيون الحكومي بتهمة "التشهير"، متهما المؤسسة بإهانة الرئيس روحاني، وهي مؤسسة يعين ويعزل رئيسها من قبل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي.

وزعم رجل الدين، أحمد جهان بزرغي، عضو هيئة التدريس في معهد الثقافة والفكر الإسلامي، أن روحاني غير مهتم بمشاكل البلاد وقال: "ربما يجلس المسؤول في منزله بجانب الموقد متجاهلا ما يحصل في بلاده ولا یتواصل مع الوزراء".