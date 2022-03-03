مستشار الرئاسة الأوكرانية يؤكد توصلنا لتفاهم حول ممرات آمنة مع وقف مؤقت لإطلاق النار فيها
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مستشار الرئاسة الأوكرانية يؤكد توصلنا لتفاهم حول ممرات آمنة مع وقف مؤقت لإطلاق النار فيها

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العرب اليوم - مستشار الرئاسة الأوكرانية يؤكد توصلنا لتفاهم حول ممرات آمنة مع وقف مؤقت لإطلاق النار فيها

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موسكو - العرب اليوم

أعلن مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك عن التوصل إلى تفاهم مع الوفد الروسي حول إقامة ممرات آمنة في المناطق التي تشهد قتالا بأوكرانيا ووقف إطلاق النار فيها بشكل مؤقت.

 

 

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مستشار الرئاسة الأوكرانية يؤكد توصلنا لتفاهم حول ممرات آمنة مع وقف مؤقت لإطلاق النار فيها مستشار الرئاسة الأوكرانية يؤكد توصلنا لتفاهم حول ممرات آمنة مع وقف مؤقت لإطلاق النار فيها



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