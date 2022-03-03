مستشار الرئاسة الأوكرانية يؤكد توصلنا لتفاهم حول ممرات آمنة مع وقف مؤقت لإطلاق النار فيها

أعلن مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك عن التوصل إلى تفاهم مع الوفد الروسي حول إقامة ممرات آمنة في المناطق التي تشهد قتالا بأوكرانيا ووقف إطلاق النار فيها بشكل مؤقت.