أنقرة تطالب واشنطن بتزويدها بصواريخ باتريوت لدعم جيشها في إدلب

طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الولايات المتحدة بتزويد بلاده بصواريخ باتريوت لدعم الجيش التركي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأدلى تشاووش أوغلو بهذا التصريح للصحفيين يوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة بعد اجتماعه مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو.

وتأتي تصريحاته على خلفية تأزم الأوضاع في المنطقة إثر مقتل وجرح عشرات الجنود الأتراك بقصف جوي سوري.

يذكر أن الرئيس التركي طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة في اتصال هاتفي أن تتنحى روسيا جانبا وتترك لتركيا التعامل مع "النظام السوري" بمفردها.

وأضاف أردوغان في كلمة أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن تركيا "لم تذهب إلى سوريا بدعوة من نظام الأسد وإنما استجابة لطلب الشعب السوري"، مشيرا إلى أنه لا نية لأنقرة بالخروج ما دام شعب سوريا يطالبها بالبقاء.

ولفت إلى أن بلاده "تنفذ كل الالتزامات التي وقعت عليها في الاتفاقات مع روسيا بشأن سوريا".