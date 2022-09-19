انتهاء مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية وتشارلز يغادر الكنيسة

استقبل الملك تشارلز الثالث نعش الملكة إليزابيث الثانية لدى وصوله قلعة ويندسور، حيث بدأت مراسم دفن الملكة إليزابيث.

بدأ قداس مواراة جثمان الملكة إليزابيث الثرى داخل كنيسة سان جورج في وندسور بأداء جوقة الكنيسة الترانيم التي عزفت في جنازة الأمير فيليب العام الماضي.

وقام المسؤول عن المجوهرات الملكية بنزع التاج والكرة الملكية والصولجان من أعلى تابوت الملكة إليزابيث.

وبدأت المراسم بتلاوة أسقف كنيسة وندسور، القس ديفيد كونر، مقطعا من سفر الرؤيا، وهو ذات المقطع الذي تلي في جنازات والد الملكة الملك جورج السادس عام 1952 وجدها، الملك جورج الخامس، عام 1936، والملكة ماري في عام 1953.

وعزفت الجوقة الترنيمة الأخيرة بينما كان الملك تشارلز الثالث يضع علم حراس غرينادير على نعش الملكة.

وشوهد نعش الملكة للمرة الأخيرة بعد أن تم إنزاله إلى المقبرة الملكية مع زوجها الأمير فيليب قبل مغادرة الملك تشارلز بعد موارة الجثمان الثرى في كنيسة سان جورج.