أميركا تعلن مستعدون لحل أزمة إدلب بأقل خسائر مدنية دون مشاركة روسيا

قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، اليوم، إن واشنطن مستعدة لتقديم اقتراحات حول مكافحة الإرهاب بشكل فعال في إدلب السورية وبأقل الخسائر المدنية، مؤكدة أنه لا يوجد خطط للتعاون مع موسكو فى هذا الشأن.
وقال الجنرال جوزيف دانفورد قائد أركان الجيش الأمريكي "القوات الأميركية تعتقد أن هناك طريقة أكثر فعالية لإجراء عمليات حقيقية لمكافحة الإرهاب، بدلا من القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في إدلب"، بحسب وكالة "سبوتنك" الروسية.
وأشار دانفورد إلى أن الولايات المتحدة لا تتحدث عن التعاون بل عن استخدام القوات الأمريكية وسائل كشف للإرهابيين، حتى لو كانوا في الأحياء السكنية، وتحييدهم مع الحد الأدنى من وقوع ضحايا مدنيين.
وأكد القائد الأمريكي أنه لم يتحدث مع رئيس هيئة الأركان الروسية، فاليري جيراسيموف منذ بداية الأزمة في إدلب، وأنه لا يخطط للتواصل معه بعد، وأضاف البنتاجون أن نحو "20-30" ألف إرهابي دخلوا إلى إدلب، وينتشرون وسط الأحياء السكنية بين مئات الآلاف المدنيين الذين فروا من العنف في مناطق أخرى من سوريا.
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شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
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