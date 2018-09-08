أميركا تعلن مستعدون لحل أزمة إدلب بأقل خسائر مدنية دون مشاركة روسيا

قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، اليوم، إن واشنطن مستعدة لتقديم اقتراحات حول مكافحة الإرهاب بشكل فعال في إدلب السورية وبأقل الخسائر المدنية، مؤكدة أنه لا يوجد خطط للتعاون مع موسكو فى هذا الشأن.

وقال الجنرال جوزيف دانفورد قائد أركان الجيش الأمريكي "القوات الأميركية تعتقد أن هناك طريقة أكثر فعالية لإجراء عمليات حقيقية لمكافحة الإرهاب، بدلا من القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في إدلب"، بحسب وكالة "سبوتنك" الروسية.

وأشار دانفورد إلى أن الولايات المتحدة لا تتحدث عن التعاون بل عن استخدام القوات الأمريكية وسائل كشف للإرهابيين، حتى لو كانوا في الأحياء السكنية، وتحييدهم مع الحد الأدنى من وقوع ضحايا مدنيين.

وأكد القائد الأمريكي أنه لم يتحدث مع رئيس هيئة الأركان الروسية، فاليري جيراسيموف منذ بداية الأزمة في إدلب، وأنه لا يخطط للتواصل معه بعد، وأضاف البنتاجون أن نحو "20-30" ألف إرهابي دخلوا إلى إدلب، وينتشرون وسط الأحياء السكنية بين مئات الآلاف المدنيين الذين فروا من العنف في مناطق أخرى من سوريا.