رئيس وزراء باكستان يؤكد معاناة بلاده كبيرة بسبب الفيضانات

أكد رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، أن معاناة بلاده كبيرة بسبب الفيضانات، وأن السلام مع جيران باكستان خاصة الهند مهم جدًا لاستقرار المنطقة.



وقال شريف، في كلمته أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة: "بلادنا تشهد معاناة إنسانية كبيرة بسبب الفيضانات ونشكر كافة البلاد التي أمدتنا بمساعدات".

وأوضح أن ما حدث في باكستان من كوارث بيئية لن يتوقف عند حدودها، وأن الاحتياجات الطارئة لبلاده من الموارد تزداد.

وبشأن السلام بين الجارين النووين الهند وباكستان قال شريف: "السلام مع جيراننا خاصة الهند مهم جدًا لاستقرار المنطقة والتنمية الاقتصادية"، مؤكدا أن بلاده تؤكد للعالم أنها ملتزمة بتحقيق السلام في جنوب آسيا.

وأردف شريف: "نحتاج إلى ضمان السلام الدائم والعادل مع الهند".

وفي شأن الجارة الأخرى أفغانستان أوضح رئيس الوزراء الباكستاني أن أفغانستان تفتقر إلى منظومة مصرفية تسمح لشعبها بناء مستقبل أفضل، مشددا على ضرورة تجنب اندلاع حرب أهلية أخرى في أفغانستان، وإدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعا رئيس الوزراء الباكستاني إسرائيل إلى "وضع حد فوري لاستخدام القوة ضد الشعب الفلسطيني".