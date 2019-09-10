اتهم وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، الإمارات العربية المتحدة باستخدام موانئ بحرية وجوية في بلاده لتوريد أسلحة لقوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المتمرد في جنوب البلاد.