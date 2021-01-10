زار اليوم الأحد وفد من حركة "حماس" الفلسطينية بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وجاء في بيان الحركة أن الوفد قدم التهاني للأمير "بنجاح قمة العلا والشروع في المصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي"، معبرا عن أمله أن تكون "مقدمة لإنهاء الخلافات العربية كافة، وإنهاء الأزمات البينية بين مكونات الأمة". وأشاد الوفد "بجهود سمو الأمير ودولة قطر الشقيقة في ملف المصالحة الفلسطينية وحرصه على استعادة شعبنا وحدته وإنهاء حقبة الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني".

وأكد هنية "تعامل حماس الإيجابي مع الجهود الأخيرة للوصول إلى الوحدة الوطنية بعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني". ولفت البيان إلى أنه "جرى خلال اللقاء بحث معمق في مختلف التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وقضايا المنطقة وبعض التطورات الدولية وكيفية التعامل مع هذه المتغيرات بما يصب لصالح شعبنا وأمتنا". وشارك في اللقاء أعضاء المكتب السياسي للحركة: موسى أبو مرزوق، ومحمد نزال، وعزت الرشق، وحسام بدران، وزاهر جبارين، وماهر عبيد.