سقوط قذيفتين صاروخيتين على محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الأحد، بسقوط قذيفتين صاروخيتين على محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، تزامنا مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وذكرت مصادر أمنية أن القذيفة الصاروخية الأولى سقطت في مياه نهر دجلة، فيما انفجرت الثانية قرب ملعب مقابل المنطقة الخضراء.

وأوضحت المصادر أن الحادث لم يسفر عن سقوط إصابات، مشيرة إلى أن عناصر من قوات الأمن توجهت إلى موقعي سقوط القذيفتين.

بدورهما، أكد مصدران من الشرطة لوكالة "رويترز" أن الحادث لم يسفر عن وقوع جرحى أو إلحاق أضرار ملموسة بالمباني في المنطقة، التي تحتضن مقرات الأجهزة الحكومية وسفارات الدول الأجنبية.

وتشهد العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية والشمالية للبلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد.

وأسفرت أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اندلعت خلال المظاهرات عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 11 ألفا آخرين، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.