حادث خطير خلال استعراض بالدراجات النارية في الجزائر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقطع فيديو، يظهر حادث سير خطير أثناء سباق استعراضي شاركت فيه مجموعة من الدراجات النارية.

وقال مغردون إن الحادث وقع على طريق سريع بمدينة تيبازة غرب العاصمة.

ويظهر المقطع لحظة ارتطام إحدى الدراجات النارية بسيارة مركونة وتطاير راكبيها في الهواء.