أعلنت قوى "الإطار التنسيقي" في العراق تحويل مظاهراتها إلى "اعتصام مفتوح"، ونشرت قائمة بأبرز مطالبها عبر بيان اختتمت فيه مظاهرات "الشعب يحمي الدولة". وقال "الإطار التنسيقي" في البيان إن جماهير القوى المشاركة في المظاهرات ستدخل اعتصاما مفتوحا لتحقيق عدة مطالب.