أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن الألغام التي خلفها تنظيم "داعش" وراءه بالمدن التي سيطر عليها بصيف 2014 واستعادتها القوات العراقية لاحقا، ما تزال تفتك بالسكان وتسقط قتلى وجرحى.