انفجار في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا

أعلن كيريل ستريموسوف نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خيرسون التي حررها الجيش الروسي من قوات كييف، أن عبوة ناسفة انفجرت الخميس بالقرب من مركز توقيف في مدينة خيرسون وأشار إلى أنه "تم تعليق العبوة على سياج حديقة على الجانب الآخر من الشارع الذي يقع فيه مركز التوقيف" وأضاف أنه "نتيجة للانفجار، حدثت أضرار مادية طفيفة في المنطقة، ولم يقع ضحايا".