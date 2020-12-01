الخارجية الروسية تعرض سيارة البعثة الروسية في كابل لانفجار عبوة ناسفة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، أن سيارة تابعة للبعثة الدبلوماسية الروسية في أفغانستان تعرضت لانفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في العاصمة كابل.