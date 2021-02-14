الخارجية السودانية تعلن أن إثيوبيا تتحمل المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات وعليها الكف فوراً عن تعديها على أراضي السودان
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الخارجية السودانية تعلن أن إثيوبيا تتحمل المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات وعليها الكف فوراً عن تعديها على أراضي السودان

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العرب اليوم - الخارجية السودانية تعلن أن إثيوبيا تتحمل المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات وعليها الكف فوراً عن تعديها على أراضي السودان

وزارة الخارجية السودانية
الخرطوم _ العرب اليوم

الخارجية السودانية تعلن أن إثيوبيا تتحمل المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات وعليها الكف فوراً عن تعديها على أراضي السودان

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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الخارجية السودانية تعلن أن إثيوبيا تتحمل المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات وعليها الكف فوراً عن تعديها على أراضي السودان الخارجية السودانية تعلن أن إثيوبيا تتحمل المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات وعليها الكف فوراً عن تعديها على أراضي السودان



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