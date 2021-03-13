السيسي يهنئ الدبيبة ويؤكد استعداد مصر لمساعدة ليبيا في تجاوز أزمتها

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة،بحصول حكومته على ثقة مجلس النواب الليبي، واصفاً الأمر بـ"الخطوة التاريخية الهامة".وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي أكد للدبيبة في اتصال هاتفي السبت، "الثقة في قدرة حكومته على إدارة المرحلة الانتقالية، وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية تمهيداً لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل".

وشدد السيسي على "دعم مصر الكامل للحكومة الليبية برئاسة السيد الدبيبة، والاستعداد لتقديم خبراتها في المجالات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا والتي تمثل أولوية بالنسبة للشعب الليبي الشقيق".