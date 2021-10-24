تدمير زورق في الحديدة اليمنية تم تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، إنه تمكن من تدمير زورق في جزيرة كمران مقابل الصليف بمدينة الحديدة تم تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك.

وأضاف التحالف في بيان له نشرته قناة "الإخبارية" السعودية: "مليشيا الحوثي مستمرة في انتهاك نصوص اتفاق ستوكهولم ووقف النار في الحديدة. والسلوك العدائي ليليشيا الحوثي يهدد الملاحة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وعصر اليوم، أعلن التحالف مقتل 264 عنصرا من ميليشيا الحوثي في غارات جوية خلال الساعات الـ72 الفائتة على منطقتين قرب مدينة مأرب الإستراتيجية حيث تدور معارك بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من الرياض.

وقال التحالف في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية إنه نفذ 88 عملية استهداف في منطقتي الكسارة على بعد نحو 30 كم شمال غرب مأرب والجوبة على بعد نحو 50 كم جنوب مأرب، ما أدى إلى "تدمير 36 آلية ومقتل أكثر من 264 عنصرًا حوثيا إرهابياً".

والجمعة الماضي أعلن التحالف العربي مقتل 92 عنصرًا من مليشيات الحوثي، إضافة إلى تدمير 16 آلية عسكرية، خلال عمليات استهداف لمواقع الميليشيا في المنطقتين نفسيهما، الجوبة والكسارة، خلال 24 ساعة.

وقال التحالف في بيان له نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" عبر تويتر: "نفذنا 31 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا في الجوبة والكسارة، خلال الساعات الـ24 الماضية".