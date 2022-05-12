أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاطها طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ باليستية من طراز "توتشكا أو" فوق جزيرة زمييني الأوكرانية الخاضعة لسيطرة قواتها في البحر الأسود.