الأمم المتحدة تعلن مقتل 38 شخصاً الأربعاء في ميانمار

أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لميانمار السويسرية كريستين شرانر بورغنر في مؤتمر عبر الفيديو، أن يوم الأربعاء "كان الأكثر دموية" في ميانمارمنذ انقلاب الأول من فبراير، مع سقوط "38 قتيلاً".وقالت المبعوثة في اتصال عبر الانترنت من سويسرا حيث تقطن، مع صحافيين في الأمم المتحدة: "لدينا الآن أكثر من 50 قتيلاً منذ بدء الانقلاب، وعدد من الجرحى".