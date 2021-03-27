مجلس الوزراء اليمني يؤكد أن الوزراء يمارسون أعمالهم الاعتيادية في عدن

نفى مجلس الوزراء اليمني، السبت، ما تردد عن مغادرة الوزراء لمدينة عدن، مؤكداً استمرارهم في ممارسة أعمالهم بالعاصمة المؤقتة والمحافظات التي تمت استعادة السيطرة عليها.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر في مجلس الوزراء قوله إن "وزراء الحكومة يمارسون أعمالهم الاعتيادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ويقومون بأداء مسؤولياتهم ومهامهم رغم كل التحديات القائمة، انطلاقاً من واجبهم الوطني والأخلاقي في هذه المرحلة الحرجة".

وأكد المصدر أن "لا صحة لما يتم الترويج له من شائعات مغرضة عن مغادرة الوزراء"، لافتاً إلى أن "سفر أي عضو في الحكومة يرتبط بالمهام الرسمية واحتياجات العمل ويتم العودة مباشرة إلى العاصمة المؤقتة حال انتهاء المهمة".وشدد المصدر على "عزم الحكومة بجميع القوى والمكونات السياسية المشاركة فيها على القيام بمسؤولياتها والمضي قدما في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض".