العراق سيرعى اجتماعاً جديداً بين دبلوماسيين سعوديين وإيرانيين

كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم الخميس، أن العراق سيرعى اجتماعا بين دبلوماسيين سعوديين وإيرانيين وقال المصدر إن "الاجتماعات السابقة وهي من خمس جولات بين الرياض وطهران عقدت في بغداد، كانت على مستويات أمنية مخابراتية، لكن الاجتماع المقبل سيكون على مستوى دبلوماسي" وأضاف أن "الاجتماع سيكون في بغداد خلال الفترة المقبلة وفقا لاتفاق مبدئي بين السعوديين والإيرانيين" وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد أعلنت الاثنين الماضي، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نقل لإيران مجموعة من النقاط من السعودية بشأن المحادثات الثنائية.