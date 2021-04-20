مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار في نيويورك

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، في إطلاق نار بأحد ضواحي مدينة نيويورك. قالت شبكة "نيويورك سي بي إس لوكال" الأمريكية، إن شخصًا لقي مصرعه وأصيب اثنان آخرين بعد إطلاق نار بمتجر ببلدة ويست هيمبستيد. وحسبما ذكرت مصادر إنفاذ القانون لـ News 4""، لا يزال المشتبه به في الهجوم طليقًا حيث فر بعد إطلاق النار وربما قفز في حافلة قريبة للهرب.

ولم يتم توفير مزيد من التفاصيل عنه على الفور، ولم يتم الإفراج عن أي معلومات حول دوافع محتملة للهجوم.وأكدت حكومة ويست هيمبستيد التعليمية أن مدارسها في حالة "إغلاق"، داعية المواطنين إلى عدم القدوم إلى مبانيها. وقالت متحدثة باسم مقاطعة ناسو إن الشرطة طلبت من جميع السكان القريبين البقاء في منازلهم