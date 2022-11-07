حريق ضخم يلتهم مصنعا للكيماويات في ولاية جورجيا الأمريكية

وقعت عدة انفجارات في مصنع للكيماويات بولاية جورجيا الأمريكية أعقبها حريق ضخم، دفع السلطات لإجلاء سكان المناطق المحيطة.وقامت طواقم الدفاع المدني بإجلاء ثلاثة أحياء سكنية محيطة بالمصنع على مسافة ميل، وتتابع إجلاء الأحياء المتبقية، وطالبت سكان المناطق الواقعة على مسافة ثلاثة أميال، بأخذ الحيطة والاحتماء في منازلهم.

وأعلنت طواقم الدفاع عن صعوبة السيطرة على الحريق بسبب المواد الكيماوية المشتعلة، وأنها قررت ترك المجال لتبخر هذه المواد ليقل مدى اشتعالها.

وأصيب أحد رجال الدفاع المدني خلال عمليات الإخماد.