التلغراف البريطانية تؤكد ان قتل سليماني يتجاوز في خطورته وأثره قتل بن لادن والبغدادي

وصفت صحيفة التلغراف البريطانية، عملية قتل قاسم سليماني بضربة جوية أميركية، بأنه أكبر التطورات منذ عقود في الشرق الأوسط.وأكدت الصحيفة ان قتل سليماني يتجاوز في خطره وأثره، تصفية زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وزعيم تنظيم داعش الارهابي أبو بكر البغدادي، من حيث أهميته الإستراتيجية وتداعياته، مبينة ان الولايات المتحدة وإيران دخلتا في مواجهة خطيرة مستمرة منذ أشهر، لكن قتل قائد فيلق القدس يعتبر خطوة كبيرة في تصعيد المواجهة، وخسارة خطيرة للأجندة الإقليمية لإيران، إلا أنه قد يشعل ردا يكون أكثر خطورة من مقتله.وأضافت الصحيفة ان ما يثير الدهشة، ان قتل سليماني كان بتوجيه من الرئيس الأمريكي ترمب، على الرغم من ادعاءات الأخير الواضحة حول ضرورة ان تتجنب بلاده التورط بحروب مكلفة، لافتة الى ان اندلاع الحرب أصبح شبه مؤكد، لكن السؤال هو اين ومتى وبأي شكل ستكون عليه.

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