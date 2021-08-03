الرئيس التونسي يصدر أمرا بإنهاء مهام سفير تونس في واشنطن وآخر بإنهاء مهام والي صفاقس

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء يوم الثلاثاء، أمرا بإنهاء مهام سفير تونس في واشنطن.وقالت الرئاسة التونسية إن رئيس الجمهورية أصدر أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف نجم الدين الأكحل بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بواشنطن.كما أصدر قيس سعيد أمرا رئاسيا بإنهاء مهام أنيس الوسلاتي والي صفاقس.