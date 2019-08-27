بوتين يؤكد أن إنشاء المنطقة الآمنة قرب الحدود التركية خطوة تصب في صالح وحدة الأراضي السورية

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن إنشاء "المنطقة الآمنة" شمال سوريا سيسهم في الحفاظ على وحدة أراضيها، مشيرا إلى أن روسيا تتفهم قلق تركيا حول مسألة أمنها على الحدود السورية.