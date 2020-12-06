حفتر في القاهرة لعرض رؤية الجيش الليبي بشأن المفاوضات الجارية
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حفتر في القاهرة لعرض رؤية الجيش الليبي بشأن المفاوضات الجارية

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العرب اليوم - حفتر في القاهرة لعرض رؤية الجيش الليبي بشأن المفاوضات الجارية

الجيش الليبي
طرابلس _ العرب اليوم

حفتر في القاهرة لعرض رؤية الجيش الليبي بشأن المفاوضات الجارية

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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حفتر في القاهرة لعرض رؤية الجيش الليبي بشأن المفاوضات الجارية حفتر في القاهرة لعرض رؤية الجيش الليبي بشأن المفاوضات الجارية



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