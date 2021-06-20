اعتقال اثنين من مطلقي الصواريخ على قاعدة عين الأسد في العراق

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، اعتقال اثنين من مطلقي الصواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية غربي البلاد.وقال المصدر إن "الاستخبارات العراقية شنت عملية أمنية في محافظة الأنبار بعد استهداف قاعدة عين الأسد ظهر اليوم بصاروخ كاتيوشا، وتمكنت من القبض على اثنين من مطلقيها".

وأضاف، أن "عملية الاعتقال جرت بأوامر ومتابعة من قيادات أمنية رفيعة في العراق".وأفاد مصدر في العراق، اليوم الأحد، باستهداف بالصواريخ لقاعدة "عين الأسد" التي تتواجد فيها القوات الأمريكية غربي البلاد.

وقبل أيام تعرضت قاعدة عين الأسد لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة، لكنها لم تتسبب بأية إصابات.وفي وقت سابق أصدرت "تنسيقية المقاومة العراقية" بيانا أعلنت فيه تصعيد هجماتها ضد القوات الأمريكية في العراق.