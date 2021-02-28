الخارجية البريطانية تدين الهجمات الحوثية على السعودية ومأرب

أدان دومينيك راب، وزير خارجية بريطانيا، الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي شنها الحوثيون على السعودية ومأرب، مشيرا إلى أن الهجمات الإرهابية تعرض حياة الأبرياء للخطر، وتظهر أن المسئولين ليسوا جادين في السلام.

وقال راب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :" تدين المملكة المتحدة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي شنها الحوثيون على السعودية ومأرب، إنها تعرض حياة الأبرياء للخطر، وتظهر أن المسؤولين ليسوا جادين في السلام، ناهيك عن حماية الشعب اليمني".