وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو يصل “مسقط” في ختام جولته العربية

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، إلى مسقط، في ختام جولته العربية، وبحسب وكالة الأنباء العمانية، تستغرق زيارة بومبيو للسلطنة يوما واحدا.وكان في استقبال بومبيو وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي،

والسفير الأمريكي لدى مسقط مارك جي سيفرز.وعُمان هي المحطة الثامنة والأخيرة لجولة بومبيو، بعد الأردن والعراق ومصر والبحرين والإمارات وقطر، والسعودية.

وكان من المفترض أن يزور بومبيو، الكويت، إلا أنه أعلن قطع جولته التي يجريها حاليا بالشرق الأوسط لحضور جنازة عائلية في الولايات المتحدة، دون إتمام الزيارة الأخيرة.

وقال روبرت بالادينو، نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية، في بيان، "سيعود الوزير بومبيو، إلى الولايات المتحدة بعد اجتماعات يجريها في العاصمة العمانية مسقط".

وتأتي الجولة بهدف طمأنة حلفاء واشنطن بشأن قرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي بسحب قوات بلاده من سوريا.

وكالة الانباء العمانية