السعودية تسجيل 1877 حالة مؤكدة جديدة وعدد المتعافين يتجاوز 62 ألف حالة
آخر تحديث GMT18:13:07
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

السعودية تسجيل (1877) حالة مؤكدة جديدة وعدد المتعافين يتجاوز 62 ألف حالة

العرب اليوم -

العرب اليوم - السعودية تسجيل (1877) حالة مؤكدة جديدة وعدد المتعافين يتجاوز 62 ألف حالة

فيروس كورونا
الرياض ـ العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة تسجيل (1877) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (85261) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (22316) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (453) حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة، كما سجلت عدد (3559) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (62442) حالة.

وقالت بأن الحالات المسجلة وعددها (1877) حالة، 43%من الحالات تعود لسعوديين و57% لغير سعوديين، و30% من الحالات للإناث، و70% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 12%، والبالغين 83% .

وذكرت بأن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: جدة (586) حالة، والرياض (504) حالات ، ومكة المكرمة (159) حالة، والدمام (110) حالات، والمدينة المنورة (95)، والهفوف (55) حالة، والجبيل (50) حالة، والخبر (33) حالة، والظهران (29) حالة، وبريدة (25) حالة، والطائف (22) حالة، والقطيف (21) حالة، والمضة (18) حالة، والمبرز (18) حالة، وحائل (17) حالة، وخليص (13) حالة، وصفوى (10) حالات، ونجران (8) حالات، والخرج (8) حالات، والباحة (7) حالات، والليث (7) حالات، وجازان (6) حالات، والسليل (6) حالات، وخميس مشيط (6) حالات، وينبع (5) حالات، وضباء (5) حالات، والهدا (4) حالات، والمزاحمية (4) حالات، والجفر (3) حالات، وعنيزة (3) حالات، والقنفذة (3) حالات، والبكيرية حالتان، والقوز حالتان، والمجاردة حالتان، والخفجي حالتان، والنعيرية حالتان، وبقيق حالتان، وحفر الباطن حالتان، وشرورة حالتان، والمجمعة حالتان، والزلفي حالتان، ووادي الفرع حالتان، وحالة واحدة في كل من العلا، وعيون الجواء، وظهران الجنوب، وتنومة، والسحن، والدرب، وضمد، وصامطة، ورابغ، وحوطة بني تميم، ومرات، وتمير، ووادي الدواسر، وتبوك.

وبينت أن عدد الوفيات بلغ (503) حالات، بإضافة (23) حالة في مكة المكرمة، والرياض، والمدينة، وجدة، والدمام، والهفوف، وأغلبهم يعانون من أمراض مزمنة، حيث بلغت نسبة التعافي 73% ونسبة الوفيات 0.59 %.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

السعودية تسجيل 1877 حالة مؤكدة جديدة وعدد المتعافين يتجاوز 62 ألف حالة السعودية تسجيل 1877 حالة مؤكدة جديدة وعدد المتعافين يتجاوز 62 ألف حالة



أخبار ذات صلة

GMT 18:13 2020 الأحد ,31 أيار / مايو

تمديد حالة الطوارئ الصحية في الكونغو بسبب كورونا
العرب اليوم - تمديد حالة الطوارئ الصحية في الكونغو بسبب كورونا

GMT 18:10 2020 الأحد ,31 أيار / مايو

ماليزيا تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - ماليزيا تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 18:08 2020 الأحد ,31 أيار / مايو

الكويت تسجل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - الكويت تسجل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 18:04 2020 الأحد ,31 أيار / مايو

سلطنة عمان تسجل 1014 إصابة بكورونا
العرب اليوم - سلطنة عمان تسجل 1014 إصابة بكورونا

GMT 18:02 2020 الأحد ,31 أيار / مايو

بلجيكا تسجل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - بلجيكا تسجل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تألفت إلسا هوسك بموضة المعطف الأسود مع البنطلون الأبيض

واكبي الموضة وتعرفي على إطلالات النجمات هذا الأسبوع

باريس ـ العرب اليوم

أتت إطلالات النجمات العالميات كاجوال وبسيطة بها هذا الأسبوع، فالتركيز جاء على اختيار ملابس مريحة وعملية وبعيدة كل البعد عن التكلفة. فتمايلت النجمات بأناقة رياضية وتصاميم تناسب اطلالات النهار بتفاصيل عصرية، وانطلاقًا من هنا، واكبي أجمل إطلالات النجمات العالميات هذا الأسبوع، واختاري أي إطلالة أعجبتك أكثر من غيرها. تألقت الجميلة ELSA HOSK بموضة المعطف الأسود الطويل مع البنطلون الابيض المستقيم وسحرتنا بموضة الحذاء الذكوري الجلدي باللون الاسود الذي جعل إطلالتها متكاملة. في حين أتت إطلالة CINDY CRAWFORD أثناء التسوق كاجوال بموضة الجينز الضيق مع التوب البيضاء الواسعة. بدورها اختارت الجميلة ALESSANDRA AMBROSIO موضة الشورت القصير مع السويت شيرت المريحة والشبابية. ولم تتخلى الجميلة KYLIE JENNER عن التصاميم الشبابية مع بنطلون الجينز والكروب توب البيضاء...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:45 2020 الأحد ,31 أيار / مايو

استوحي اطلالات 2020 من موضة السبعينات للحصول على لوك عصريّ
العرب اليوم - استوحي اطلالات 2020 من موضة السبعينات للحصول على لوك عصريّ

GMT 02:55 2020 الأحد ,31 أيار / مايو

استكشف أجمل المناطق الطبيعية وتجول في أشهر المتاحف في منزلك
العرب اليوم - استكشف أجمل المناطق الطبيعية وتجول في أشهر المتاحف في منزلك

GMT 05:13 2020 الأحد ,31 أيار / مايو

4 نصائح يُمكن تطبيقها بسهولة عند ترتيب ديكور المنزل الجديد
العرب اليوم - 4 نصائح يُمكن تطبيقها بسهولة عند ترتيب ديكور المنزل الجديد

GMT 05:07 2020 الأحد ,31 أيار / مايو

وزير العدل الأميركي يكشف أن معتصمين ومحرضين مندسين يقودون احتجاجات المدن
العرب اليوم - وزير العدل الأميركي يكشف أن معتصمين ومحرضين مندسين يقودون احتجاجات المدن

GMT 03:18 2020 الأحد ,31 أيار / مايو

مذيعة مصرية تنفعل على الهواء أثناء قراءتها لبيان عن إصابات ووفيات "كورونا"
العرب اليوم - مذيعة مصرية تنفعل على الهواء أثناء قراءتها لبيان عن إصابات ووفيات "كورونا"

GMT 03:00 2020 السبت ,30 أيار / مايو

ياسمين صبري تُشعل "السوشيال ميديا" بإطلالة من "زمن الفن الجميل"
العرب اليوم - ياسمين صبري تُشعل "السوشيال ميديا" بإطلالة من "زمن الفن الجميل"

GMT 01:20 2020 الجمعة ,29 أيار / مايو

استكشف أجمل مدن الريف الألماني في جولة من منزلك
العرب اليوم - استكشف أجمل مدن الريف الألماني في جولة من منزلك

GMT 03:58 2020 السبت ,30 أيار / مايو

أبرز تصاميم النوافير لديكورات الحدائق في المنازل الفخمة
العرب اليوم - أبرز تصاميم النوافير لديكورات الحدائق في المنازل الفخمة

GMT 03:14 2020 السبت ,30 أيار / مايو

ترامب يدافع عن "التغريدة المشبوهة" ويؤكّد أنه يتحدث عن حقيقة
العرب اليوم - ترامب يدافع عن "التغريدة المشبوهة" ويؤكّد أنه يتحدث عن حقيقة

GMT 05:06 2020 السبت ,30 أيار / مايو

نقابة الصحافة المغربية تتقدَّم بواجب العزاء في وفاة عبدالرحمان اليوسفي
العرب اليوم - نقابة الصحافة المغربية تتقدَّم بواجب العزاء في وفاة عبدالرحمان اليوسفي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:12 2020 الأحد ,31 أيار / مايو

تشريح جثة فلويد" القتيل الأسود" يكشف مفاجأة صادمة
العرب اليوم - تشريح جثة فلويد" القتيل الأسود" يكشف مفاجأة صادمة

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 02:12 2020 الأحد ,31 أيار / مايو

تشريح جثة فلويد" القتيل الأسود" يكشف مفاجأة صادمة
العرب اليوم - تشريح جثة فلويد" القتيل الأسود" يكشف مفاجأة صادمة

GMT 07:21 2020 الأحد ,24 أيار / مايو

مباحثات سعودية ـ عراقية لتطبيق اتفاق "أوبك بلس" للنفط
العرب اليوم - مباحثات سعودية ـ عراقية لتطبيق اتفاق "أوبك بلس" للنفط

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 17:43 2020 الأحد ,24 أيار / مايو

الجدعان يؤكد أن الاقتصاد متين وقادر على التعامل مع عجز الموازنة
العرب اليوم - الجدعان يؤكد أن الاقتصاد متين وقادر على التعامل مع عجز الموازنة

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 07:41 2020 السبت ,23 أيار / مايو

تعرف على أسعار ومواصفات "نيسان صني" موديل 2020 في مصر
العرب اليوم - تعرف على أسعار ومواصفات "نيسان صني" موديل 2020 في مصر

GMT 07:21 2020 الأحد ,24 أيار / مايو

مباحثات سعودية ـ عراقية لتطبيق اتفاق "أوبك بلس" للنفط
العرب اليوم - مباحثات سعودية ـ عراقية لتطبيق اتفاق "أوبك بلس" للنفط

GMT 13:29 2020 السبت ,30 أيار / مايو

غياب تام لنجوم الفن في جنازة حسن حسني باستثناء 3 فنانين
العرب اليوم - غياب تام لنجوم الفن في جنازة حسن حسني باستثناء 3 فنانين

GMT 17:43 2020 الأحد ,24 أيار / مايو

الجدعان يؤكد أن الاقتصاد متين وقادر على التعامل مع عجز الموازنة
العرب اليوم - الجدعان يؤكد أن الاقتصاد متين وقادر على التعامل مع عجز الموازنة

GMT 04:14 2020 الإثنين ,25 أيار / مايو

الجدعان يؤكد قدرة السعودية على استيعاب تراجع الإيرادات
العرب اليوم - الجدعان يؤكد قدرة السعودية على استيعاب تراجع الإيرادات

GMT 07:41 2020 السبت ,23 أيار / مايو

تعرف على أسعار ومواصفات "نيسان صني" موديل 2020 في مصر
العرب اليوم - تعرف على أسعار ومواصفات "نيسان صني" موديل 2020 في مصر

GMT 02:51 2017 الخميس ,02 آذار/ مارس

أنثى العناكب تلتهم الذكر حال عدم رضاها عن أدائه الجنسي
العرب اليوم - أنثى العناكب تلتهم الذكر حال عدم رضاها عن أدائه الجنسي

GMT 13:29 2020 السبت ,30 أيار / مايو

غياب تام لنجوم الفن في جنازة حسن حسني باستثناء 3 فنانين
العرب اليوم - غياب تام لنجوم الفن في جنازة حسن حسني باستثناء 3 فنانين

GMT 11:56 2020 السبت ,23 أيار / مايو

بكين تحل أزمة الوقود والازدحام بسيارات صغيرة ورخيصة
العرب اليوم - بكين تحل أزمة الوقود والازدحام بسيارات صغيرة ورخيصة

GMT 04:14 2020 الإثنين ,25 أيار / مايو

الجدعان يؤكد قدرة السعودية على استيعاب تراجع الإيرادات
العرب اليوم - الجدعان يؤكد قدرة السعودية على استيعاب تراجع الإيرادات

GMT 02:51 2017 الخميس ,02 آذار/ مارس

أنثى العناكب تلتهم الذكر حال عدم رضاها عن أدائه الجنسي
العرب اليوم - أنثى العناكب تلتهم الذكر حال عدم رضاها عن أدائه الجنسي

GMT 23:55 2016 السبت ,20 شباط / فبراير

الرمادي جمالية الألوان التي دخلت صيحات ديكور الصالون المغربي في الربيع
العرب اليوم - الرمادي جمالية الألوان التي دخلت صيحات ديكور الصالون المغربي في الربيع

GMT 11:56 2020 السبت ,23 أيار / مايو

بكين تحل أزمة الوقود والازدحام بسيارات صغيرة ورخيصة
العرب اليوم - بكين تحل أزمة الوقود والازدحام بسيارات صغيرة ورخيصة

GMT 01:50 2017 السبت ,16 كانون الأول / ديسمبر

والدة ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها وتبدو في العشرينات
العرب اليوم - والدة ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها وتبدو في العشرينات

GMT 03:00 2019 السبت ,20 تموز / يوليو

تعرف على مميزات أرضيات "فينيل" في الديكور الداخلي للمنازل
العرب اليوم - تعرف على مميزات أرضيات "فينيل" في الديكور الداخلي للمنازل

GMT 23:55 2016 السبت ,20 شباط / فبراير

الرمادي جمالية الألوان التي دخلت صيحات ديكور الصالون المغربي في الربيع
العرب اليوم - الرمادي جمالية الألوان التي دخلت صيحات ديكور الصالون المغربي في الربيع

GMT 00:11 2019 الإثنين ,27 أيار / مايو

مونيكا بيلوتشي تسرق الأضواء بإطلالتها الساحرة
العرب اليوم - مونيكا بيلوتشي تسرق الأضواء بإطلالتها الساحرة

GMT 01:50 2017 السبت ,16 كانون الأول / ديسمبر

والدة ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها وتبدو في العشرينات
العرب اليوم - والدة ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها وتبدو في العشرينات

GMT 08:43 2018 السبت ,05 أيار / مايو

ثلاثون بلاء كان يستعيذ منها النبي
العرب اليوم - ثلاثون بلاء كان يستعيذ منها النبي

GMT 03:00 2019 السبت ,20 تموز / يوليو

تعرف على مميزات أرضيات "فينيل" في الديكور الداخلي للمنازل
العرب اليوم - تعرف على مميزات أرضيات "فينيل" في الديكور الداخلي للمنازل
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab