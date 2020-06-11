ارتفاع حصيلتي المرضى والوفيات بفيروس كورونا في نيجيريا

أعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، أنه تم تسجيل 663 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين في نيجيريا إلى 13 ألفاً و 873 مصاباً.

وأكد المركز أنه تم تسجيل 4351 حالة شفاء، و 382 حالة وفاة، من بينهم 4 حالات جدد.