الدفاع الروسية تعلن أن الدفاع الجوي السوري دمر 7 صواريخ إسرائيلية أثناء غارة يوم الاثنين
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الدفاع الروسية تعلن أن الدفاع الجوي السوري دمر 7 صواريخ إسرائيلية أثناء غارة يوم الاثنين

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العرب اليوم - الدفاع الروسية تعلن أن الدفاع الجوي السوري دمر 7 صواريخ إسرائيلية أثناء غارة يوم الاثنين

الدفاع الروسية تعلن أن الدفاع الجوي السوري دمر 7 صواريخ إسرائيلية أثناء غارة يوم الاثنين
موسكو - العرب اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من تدمير 7 صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على مواقع داخل سوريا الاثنين 19 يوليو.

يتبع...

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الدفاع الروسية تعلن أن الدفاع الجوي السوري دمر 7 صواريخ إسرائيلية أثناء غارة يوم الاثنين الدفاع الروسية تعلن أن الدفاع الجوي السوري دمر 7 صواريخ إسرائيلية أثناء غارة يوم الاثنين



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